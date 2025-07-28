Глава региона Илья Середюк пообещал создать в мессенджере свой канал, когда появится такая возможность

КЕМЕРОВО, 28 июля. /ТАСС/. Все рабочие чаты правительства Кемеровской области, местных администраций и структурных подразделений переведут в мессенджер Max. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк в Telegram-канале.

"Все рабочие чаты правительство Кузбасса, муниципальные администрации и структурные подразделения переведут в отечественный мессенджер. Здесь важна безопасность коммуникации и независимость от зарубежных IT-компаний. Обязательно создам в Max свой канал, когда там появится такая возможность", - написал Середюк.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.