Конкурс выявляет и продвигает лучшие управленческие практики органов местного самоуправления

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Призовой фонд Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" составит 1 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"С 2017 года Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" служит важной площадкой для выявления и поощрения лучших практик муниципального управления. В пяти номинациях - "Градостроительная политика и развитие ЖКХ", "Управление территорий", "Бренд территорий", "Умный город", "Укрепление межнационального мира и согласия" - мы отбираем проекты, меняющие жизнь территорий к лучшему. В 2025 году призовой фонд в 1 млрд рублей позволит масштабировать эти инициативы", - отметил Хуснуллин.

По его словам, это возможность для всех муниципалитетов страны перенять успешный опыт и внедрить его на своих территориях. Сейчас идет прием заявок от регионов для участия в конкурсе.

Конкурс выявляет и продвигает лучшие управленческие практики органов местного самоуправления. Отобранные экспертами решения становятся модельными для регионов, повышая стандарты в строительстве и управлении инфраструктурными проектами. Заявки от регионов на участие в конкурсе принимаются до 1 августа 2025 года.

Минстрой курирует две номинации - "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)" и "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства".

"С каждым годом конкурс "Лучшая муниципальная практика" укрепляет свои позиции как важный отраслевой инструмент, который не только мотивирует участников к совершенствованию своей работы, но и формирует платформу для внедрения передовых управленческих подходов. В прошлом году конкурс продемонстрировал высокий уровень проектов по всей стране. Особенно радует, что среди победителей не только крупные города, но и сельские территории, которые активно внедряют умные решения для повышения качества жизни людей. География победителей - от Белгорода до Мурманска и от Кирова до Саратова - подтверждает, что качественные проекты создаются во всех регионах России", - отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.