В Калининградском аэропорту Храброво задерживается прилет 12 рейсов

Отмененных полетов нет, сообщили в пресс-службе аэропорта

КАЛИНИНГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Прилет 12 авиарейсов задерживаются в Калининградском аэропорту Храброво, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"По оперативным данным на 8:45 местного времени (9:45 мск - прим. ТАСС) на прилет в Калининград задерживаются 12 рейсов: два из Петербурга, девять из Москвы, и один из Иваново", - рассказала представитель пресс-службы. Отмен полетов нет, дополнила собеседница.

"Все задержки - последствия минувших выходных дней, когда из-за временных ограничений по использованию воздушного пространства в аэропортах "большой" России, пиковые задержки на прилет в Храброво и вылет из него доходили до 30 авиарейсов и пяти отмен", - отметила представитель пресс-службы.

Слаженная работа персонала аэропорта Храброво, взаимодействие с авиакомпаниями, работающими на калининградском направлении, позволила справиться с высокими нагрузками и вывести работу аэропорта в обычный режим, подчеркнула она. "Обстановка в аэропорту Храброво на этот час спокойная", - заключила собеседница.

По данным пресс-службы, ежедневно из Храброво совершается в среднем около 20 авиарейсов в Санкт-Петербург и 32 - в Москву.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) им. императрицы Елизаветы Петровны имеет статус аэропорта федерального значения, он рассчитан на 5 млн пассажиров в год. В 2024 году было обслужено более 4,8 млн пассажиров, что на 12% превысило показатель 2023 года.