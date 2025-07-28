В Ульяновской области пройдет "Соколиная охота", где школьники смогут проверить свои знания в конструировании и программировании в частности

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Движение первых приглашает школьников на чемпионат по беспилотным технологиям "Соколиная охота", мероприятие пройдет в сентябре в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба движения.

"Открыта регистрация на всероссийский чемпионат по беспилотным технологиям "Соколиная охота". Он пройдет в начале сентября в Ульяновской области. Школьники проверят свои знания и навыки в различных технологических треках, таким образом тренируя компетенции в беспилотной авиации и получая опыт инженерного проектирования", - говорится в сообщении.

Принять участие в чемпионате могут команды школьников и студентов СПО от двух до трех человек. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и выбрать трек для соревнований до 10 августа. Испытания состоятся в двух возрастных категориях: от 10 до 13 лет и от 14 до 18 лет. Всего будут отобраны около 200 человек.

Финал пройдет на площадке Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова в течение трех дней. Школьникам предстоит решать задачи по нескольким трекам: "Доставка грузов", "Проектирование конструктора квадрокоптера", "Автономная мобильная платформа" и "Автономное прохождение лабиринта". Также ребят ждут лекции и консультации экспертов. Задания проверят навыки в конструировании, программировании и других сферах беспилотной авиации.

Организаторами конкурса выступают Министерство просвещения РФ и ДОСААФ России. Движение первых является ключевым партнером конкурса: эксперты движения разработают задания, реализуют отбор участников и организуют соревновательную программу.