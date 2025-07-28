Сенаторы вносят в ГД законопроект о праве на льготы 18-летних детей бойцов СВО

Это касается периода между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж или вуз, пояснила вице-спикер СФ Инна Святенко

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Группа сенаторов вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается наделить достигших 18 лет детей участников СВО правом на компенсации и льготы в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум и вуз до 1 сентября. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.

Она пояснила, что учебный год в школах заканчивается в июне, поступление в образовательную организацию среднего или высшего профессионального образования возможно только в августе, и учебный год в этих организациях начинается с 1 сентября.

"Дети участников СВО в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж или вуз остаются без социальных гарантий и компенсаций. Исправляем эту ситуацию", - пояснила Святенко, слова которой приводит пресс-служба палаты парламента.