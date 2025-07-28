По информации газеты, снятие запрета на переуступку прав требований задолженности должно позволить управляющим организациям увеличить денежный поток в условиях роста долгов населения за коммунальные услуги

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), предложила снять запрет на требования по возврату просроченной задолженности граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) третьим лицам. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо председателя совета АКОН Лины Ткаченко в Госдуму и Минстрой.

"23 июля 2025 года председатель совета АКОН Лина Ткаченко направила спикеру Госдумы Вячеславу Володину и в Минстрой письма с просьбой внести поправки в п. 18 ст. 155 Жилищного кодекса РФ. Сейчас этот пункт запрещает управляющим компаниям уступать право требования по возврату просроченной задолженности граждан за ЖКУ третьим лицам, инициаторы же просят органы власти снять этот запрет", - пишет газета.

Предполагается, что снятие запрета на переуступку прав требований задолженности за ЖКУ должно позволить управляющим организациям, товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости увеличить денежный поток в условиях роста долгов населения за коммунальные услуги, которые приводят к кассовым разрывам управляющих компаний.