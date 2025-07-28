Изменения будут способствовать выравниванию статуса всех участников СВО, заявила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Группа сенаторов вносит на рассмотрение Госдумы законопроект о праве военнослужащих на проезд на безвозмездной основе к месту прохождения военно-врачебной (военно-летной) комиссии и обратно. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.

Необходимые изменения предлагается внести в закон "О статусе военнослужащих".

"Сейчас имеется различие между военнослужащими и гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, в праве на бесплатный проезд в случае необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Принятие изменений будет способствовать выравниванию статуса всех участников СВО", - пояснила Святенко, слова которой приводит пресс-служба Совфеда.

Также парламентарии подготовили законопроект, который касается права на бесплатное поступление на обучение в пределах выделенной квоты без проведения вступительных испытаний членам семей погибших участников СВО. "Супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении, поскольку потеря кормильца обусловливает необходимость их устройства работу. Поэтому требуется обеспечить возможность получения образования, переподготовки, а иногда и получение профессии впервые, чтобы обеспечить достойную жизнь семьи", - добавила вице-спикер верхней палаты парламента.