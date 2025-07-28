В рамках договора планируется взаимодействие в направлениях туризма, культуры, образования, благоустройства и городского хозяйства

УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. Побратимское соглашение подписано между городами Улан-Удэ и Донецком, планируется взаимодействие в направлениях туризма, культуры, образования, благоустройства и городского хозяйства. Об этом сообщил мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков в Telegram-канале.

"Подписали побратимское соглашение с Донецком. В 2011 году мы уже подписывали побратимское соглашение между нашими городами, тогда Донецк был еще в составе Украины. Три года назад Донбасс вернулся на свою историческую Родину, став частью нашей общей страны, и теперь мы укрепляем наше сотрудничество. У нас большие планы. Мы будем плотно сотрудничать по разным сферам", - написал Шутенков.

Планируется взаимодействие по направлениям туризма, культуры, образования. "Благодаря побратимскому соглашению дети из Донецка смогут отдыхать в оздоровительных, спортивных лагерях Улан-Удэ, а жители Донецка - на наших побережьях Байкала. У нас крупные промышленные предприятия, продукция которых будет интересна нашим донецким партнерам. Будем обмениваться опытом в сферах благоустройства и городского хозяйства. Это соглашение открывает новые горизонты сотрудничества и укрепляет братские отношения между нами", - отметил мэр города.

Кроме того, с делегацией из Донецка во главе с главой городского округа Алексеем Кулемзиным встретился глава Бурятии Алексей Цыденов.