Для гостей подготовят лекции ведущих экспертов, различные инсталляции, интерактивные зоны, а также мастер-классы для детей и взрослых

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пространство, посвященное социальной сфере столицы, откроется в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе. Об этом журналистам сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Совсем скоро в Гостином дворе открывается наше интеллектуально-выставочное пространство, посвященное социальной сфере столицы, в рамках городского форума "Территория будущего. Москва 2030". Каждый год тема нашей площадки меняется, но бессменной остается ключевая концепция: мы всегда говорим о человеке и его взаимодействии с городом. В этом году основная тема выставки - "Бесконечное развитие с вечными ценностями", - рассказала Ракова.

По ее словам, центральным элементом экспозиции станет символ бесконечности, который олицетворяет непрерывное развитие человека. Для гостей подготовят лекции ведущих экспертов, различные инсталляции, интерактивные зоны, а также мастер-классы для детей и взрослых.

Она отметила, что всего будет действовать четыре тематические зоны - "Любовь", "Здоровье", "Знания" и "Технологии", в каждой из которых будут свои активности и мероприятия.

Выставка в Гостином будет работать с 31 июля по 14 сентября с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника.

О форуме

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию российской столицы. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума-фестиваля.

Организаторы отмечают, что "Территория будущего. Москва 2030" - это возможность в масштабах города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство.