В ГУ МВД России по региону сообщили, что большую часть времени девочка находилась в квартире одна

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Полицейские Краснодара изъяли из семьи трехлетнюю девочку, которую мать оставляла одну в квартире на несколько дней. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Трехлетнюю девочку, которую мать оставляла одну в квартире, изъяли краснодарские полицейские. <...> 30-летняя мать периодически посещала квартиру, однако большую часть времени девочка была одна. По словам женщины, она оставляла дочь, так как вынуждена работать на полях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что условия проживания в квартире были неудовлетворительными: в помещении был беспорядок, готовых продуктов не было, а спальное место всего одно.

Сотрудники полиции и органов опеки доставили ребенка в медучреждение. Проводится проверка, по итогам которой действиям матери будет дана правовая оценка.