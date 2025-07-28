Эксперты приступают к обследованию оставшихся подъездов дома в Саратове после ЧП

Взрыв газа в жилом доме в Саратове

В правительстве региона отметили, что речь идет о подъездах №4 и №5

САРАТОВ, 28 июля. /ТАСС/. Эксперты приступают к обследованию состояния конструкций оставшихся двух подъездов десятиэтажного дома на улице Блинова в Саратове, где в результате взрыва погибли семь человек. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"Сегодня приступают", - сообщили в правительстве, отвечая на вопрос о начале работ по обследованию.

Речь идет о подъездах №4 и №5. Ранее было признано безопасным нахождение граждан в подъездах №№1, 2, 3. Жильцы этих подъездов смогли вернуться в квартиры.