В аэропорту сообщили, что задержек нет

СОЧИ, 28 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи работает штатно после ситуации с задержками рейсов в связи с вводимыми ограничениями на прием и выпусков самолетов для обеспечения безопасности. Расписание к утру понедельника полностью стабилизировалось, задержек нет, сообщили ТАСС в пресс-службе сочинского аэропорта.

"Мы работаем в штатном режиме. По нашим ограничениям авиакомпании [полностью] стабилизировали расписание", - сказали в пресс-службе.

В ночь на 24 июля Сочи и федеральная территория Сириус подверглись массированной атаке киевского режима. Росавиация вводила ограничения на выпуск и прием самолетов в сочинской авиагавани 24-25 июля для обеспечения безопасности, на фоне чего в аэропорту наблюдались задержки рейсов как на вылет, так и на прилет. Еще в субботу, 26 июля, задерживалось девять рейсов из-за позднего прибытия самолетов или технических причин у перевозчиков.