В частности, по словам эксперта проекта "Народный фронт. Аналитика", если информация о наличии задолженности по какой-то причине станет публичной, это необходимо приравнять к разглашению персональных данных

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Дополнительные меры защиты российских граждан необходимо предусмотреть в случае снятия запрета на передачу долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) коллекторам. Такое мнение ТАСС высказал эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук.

Ранее Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), предложила снять запрет на требования по возврату просроченной задолженности граждан за ЖКУ третьим лицам.

"Действующий запрет на передачу коллекторам долгов за ЖКУ был введен в 2019 году и направлен на защиту прав граждан от действий недобросовестных взыскателей. В интернете есть примеры, когда на дверях таких граждан писали угрозы, натравливали соседей на должников. В случае возвращения права цессии управляющим организациям, необходимо предусмотреть защитные меры", - сказал Склянчук.

В частности, по словам эксперта, если информация о наличии задолженности по какой-то причине станет публичной, это необходимо приравнять к разглашению персональных данных, что может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.

"Вместе с тем, долги в сфере ЖКУ в любом случае будут, они зависят как от ситуации в экономике, законопослушности потребителей, так и от удовлетворенности оказанием жилищных и коммунальных услуг. Сегодня потребитель обязан платить за ЖКУ независимо от качества обслуживания дома и коммунальных услуг, образовавшийся долг после подтверждения в суде, подлежит уплате независимо от срока давности", - добавил он.