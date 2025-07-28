В ГУ МЧС по региону сообщили, что температура воздуха в крае может прогреться до 41 градуса

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в Краснодарском крае может достигнуть 41 градуса до 30 июля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Днем и вечером 30 июля 2025 года в Краснодарском крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 39...41 градусов", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали, что 28 и 29 июля температура достигнет категории опасных явлений. Как сообщала ТАСС начальница отдела гидрометеорологического обеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова, температура воздуха в Краснодарском крае в ближайшие дни превысит климатическую норму на 3-4 градуса. По ее словам, температурный рекорд июля в регионе в 2025 году пока не побит, однако сохраняется вероятность достижения значений, зафиксированных в 2021 году, когда воздух прогрелся до 41 градуса.