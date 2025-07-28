Посольство России в Камбодже не имеет данных о пострадавших россиянах

Временный поверенный в делах РФ в Камбодже Игорь Караваев призвал не посещать места вблизи от зоны боевых действий

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Камбодже не располагает данными о россиянах, пострадавших во время боевых действий, но призывает не посещать места вблизи от зоны боевых действий. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Камбодже Игорь Караваев.

"Данными о российских гражданах, пострадавших или находящихся в зоне боевых действий, посольство не располагает. Тем не менее, поддерживаем постоянный оперативный контакт с представителями камбоджийских компетентных органов на предмет обновления информации", - сказал дипломат в интервью телеканалу "Россия-24". "Хотел бы еще раз призвать российских граждан, которые находятся в Камбодже, либо планируют поездку в страну, воздержаться от посещения мест, прилегающих к зоне боевых действий", - призвал Караваев.

Дипломат отметил, что "в столице Камбоджи ситуация спокойная, госструктуры, ведомства, учебные, медицинские учреждения, магазины функционируют в обычном режиме". "Признаков какого-либо обострения не наблюдаем. Перебоев со связью, водой и электроснабжением не зафиксированы. Посольство работает в штатном режиме", - подчеркнул он.

Караваев привел данные Минобороны Камбоджи, которые фиксируют, что "боестолкновения продолжаются", но "деталей не приводится".

Дипломат не стал давать прогнозы по урегулированию ситуации. "Пока можно выразить обеспокоенность из-за эскалации конфликта и призвать стороны к сдержанности и налаживанию диалога с целью регулирования конфликта мирными средствами", - заметил он. Временный поверенный в делах России в Камбоджи считает, что "сейчас, конечно же, есть необходимость вновь вернуться за стол переговоров", чтобы решать оставшиеся спорные вопросы между Пномпенем и Бангкоком.