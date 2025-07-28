Разработана платформа по подбору персонала с помощью ИИ

В пресс-службе инновационного фонда Новосибирской области сообщили, что разработка, по данным пилотного тестирования, показала точность подбора в 85%

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Интеллектуальную платформу, которая позволит подбирать сотрудников с помощью искусственного интеллекта, разработали в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе областного инновационного фонда.

"Команда новосибирских инноваторов разработала интеллектуальную платформу для подбора персонала. Платформа подбирает персонал с помощью интеллектуального профайлинга, многофакторной оценки кандидатов, включая психометрические тесты и анализ мотивации, соединяет работодателей и соискателей на основе глубокого анализа компетенций, личностных качеств и совместимости, что делает рекрутинг быстрым и точным", - сообщили в пресс-службе.

Особенность платформы в том, что она использует голосовой анализ и обученную нейросеть, умеющую точно распознавать психотип человека по транскрибации его голосового сообщения и резюме. "Платформа автоматически подбирает кандидатов под требования работодателей, сопоставляет психотип и профессию, учитывая не только профессиональные навыки, но и личностные качества. По данным пилотного тестирования точность подбора на нашей платформе составила 85%. Для сравнения - на других популярных платформах она составляет 35-45%", - цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Кирилла Ветохина.

Проект планируется представить на Сибирской венчурной ярмарке - 2025, организованной Новосибирским областным инновационным фондом в рамках форума "Технопром" с 27 по 30 августа, где познакомиться с проектом смогут все желающие.