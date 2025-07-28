Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа 2025 года на площадке Московского дворца пионеров

СУХУМ, 28 июля. /ТАСС/. Двенадцать детей из Абхазии поедут на IV Международный детский культурный форум, который пройдет в августе в Москве, сообщила пресс-служба Министерства культуры Абхазии.

"По приглашению Министерства культуры Российской Федерации делегация Республики Абхазия, в состав которой вошли 12 одаренных детей и два представителя Министерства культуры Абхазии, примет участие в IV Международном детском культурном форуме. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа 2025 года на площадке Московского дворца пионеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что форум ежегодно собирает талантливых участников из разных стран, стремящихся к развитию в различных сферах искусства и культуры. Это уникальная возможность для юных дарований из Абхазии "познакомиться с современными тенденциями культурной политики, получить вдохновение и обменяться опытом с единомышленниками".

В рамках форума предусмотрены мастер-классы, творческие сессии, лекции, дискуссии, встречи с государственными и общественными деятелями, известными педагогами и представителями культурного сообщества.