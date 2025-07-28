Врио заместителя губернатора региона Владимир Базаров сообщил, что военные саперы уничтожили порядка 636,7 тыс. взрывоопасных предметов

КУРСК, 28 июля. /ТАСС/. Военные саперы разминировали свыше 67 тыс. га на территории Курской области, уничтожено порядка 636,7 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил врио заместителя губернатора Владимир Базаров.

"Всего на территории Курской области с начала проведения этих работ разминировано 67,2 тыс. га. За предыдущую неделю - 3 140 га разминировано. Обезврежено за прошлую неделю - 21 тыс. взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения этих работ обезврежено 636,7 тыс. взрывоопасных предметов", - сказал он.

Базаров добавил, что на сегодняшний день разминировано 53 населенных пункта, в работе - 7.