Кроме того, предлагается установить, что иностранные граждане будут предоставляют документы, подтверждающие законность их нахождения на территории России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается ввести обязательное тестирование на знание русского языка при поступлении иностранцев в училища и колледжи. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"Установление требования о прохождении тестирования на знание русского языка при поступление на обучение по программам СПО представляет собой устранение пробела в законодательстве, поскольку получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования, при приеме на обучение по которому иностранные граждане обязаны проходить тестирование на знание русского языка", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается установить, что при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения иностранные граждане предоставляют документы, подтверждающие законность их нахождения на территории РФ.

"Сейчас в стране почти 640 тысяч зарегистрированных несовершеннолетних детей мигрантов. Прибавьте к ним молодежь чуть постарше плюс многочисленных нелегалов, и получим внушительную цифру под миллион и более. Многие из них, не будь дураками, стремятся бесплатно получить в России среднее профессиональное образование по востребованным специальностям - закон пока позволяет. При этом дети приезжих в массовом порядке занимают дефицитные бюджетные места, лишая русских ребят возможности на льготных условиях получить нужную стране профессию. И все это происходит за наши с вами налоговые отчисления государству", - сказал ТАСС Слуцкий.