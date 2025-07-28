Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что День памяти детей - жертв войны в Донбассе нужно увековечить с помощью памятника

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила учредить год защиты детей в качестве меры по борьбе за правду о несовершеннолетних, которые стали жертвами современных военных конфликтов.

"Я думаю, что возможно учреждение года защиты детей. Сколько детей погибло в Газе, сколько детей гибнет на Донбассе? Гибнет под теми снарядами, которые подписаны европейскими организациями, европейскими государствами. Вот те события, которые называются сегодня днями памяти, это наши дни борьбы. Дни борьбы за правду, дни борьбы за наших детей, за то, чтобы никогда этого не повторилось", - сказала Кузнецова ТАСС на акции памяти детей, погибших от украинской вооруженной агрессии, на площади ДНР в Москве.

Депутат также отметила, что День памяти детей - жертв войны в Донбассе нужно увековечить с помощью памятника - "монумента, который бы непреходящим напоминанием был всегда не только на территории Донбасса, но в других территориях России". "Вообще этот памятник должен быть установлен в ООН как памятник тому, что та организация, которая была призвана защищать детей, не справилась с этим", - подчеркнула вице-спикер Госдумы.

День памяти детей - жертв войны в Донбассе ежегодно приходится на 27 июля. Установлен в 2022 году указом главы республики. Дата приурочена к трагедии, произошедшей в этот день в 2014 году, когда вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар из установок "Град" по центру Горловки. Тогда погибли 22 мирных жителя, включая четырех детей. Среди них была 23-летняя Кристина Жук со своей 10-месячной дочерью Кирой. Они попали под обстрел, находясь на прогулке в местном сквере. Тела убитых нашли лежащими вместе, при этом мать прижимала дочь к себе. Из-за этой позы Кристину впоследствии стали называть "горловской мадонной". События 27 июля остались в истории Донбасса как "кровавое воскресенье".

Всего с 2014 года в Донбассе и Новороссии, погибли от ударов со стороны Вооруженных сил Украины более 300 детей, во всех регионах России - более 400.