Подать заявку на участие можно с 28 июля по 11 августа 2025 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Второй сезон проекта "Московские мастерские" стартует в Москве в сентябре. На протяжении четырех месяцев художники смогут бесплатно работать в столичных мастерских, сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы.

"В Москве открывается прием заявок для художников на участие во втором сезоне проекта Агентства креативных индустрий столицы "Московские мастерские". Резидентами творческого центра могут стать как состоявшиеся художники, так и выпускники художественных вузов. На протяжении четырех месяцев они смогут бесплатно работать в мастерских, создавать предметы искусства, а после представлять их в выставочных зонах", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что победители смогут работать в одной из 35 полностью оборудованных мастерских на протяжении четырех месяцев - с сентября по декабрь 2025 года. Кроме того, участники программы смогут прослушать практико-ориентированный курс "Арт-практикум" бесплатно. По окончании резидентства в "Московских мастерских" состоится итоговая выставка, на которой будут представлены работы, созданные художниками за время их пребывания в мастерских. Посетить выставку смогут все желающие.

В пресс-службе добавили, что подать заявку на участие можно с 28 июля по 11 августа 2025 года. Отбор участников будет проведен на основе художественных портфолио конкурсантов.