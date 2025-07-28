Это композиция из серебра и агата, которая изображает охотников на лодке с собакой

ПХЕНЬЯН, 28 июля. /ТАСС/. Сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Корейской Народно-Демократической Республики, глава Минприроды РФ Александр Козлов передал в подарок для лидера КНДР Ким Чен Ына композицию из серебра и агата, изображающую охотников, а также документы для личного прочтения.

"Охота всегда на уровне руководителей стран пользовалась уважением и почтением. Нам стало известно, что товарищ Ким Чен Ын с большим уважением относится к охоте в своей стране. В нашей стране тоже к этому относятся с уважением. Это целая культура", - сказал Козлов в ходе встречи в Пхеньяне с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном.

Композиция изображает охотников на лодке с собакой. "Это ручная работа. Это охотники, они тут же решили порыбачить. Сделано это все из чистого серебра. И камень - агат. Это на память и в знак уважения", - отметил Козлов.

Он добавил, что также передает документы для личного прочтения. Председатель кабинета министров КНДР поблагодарил за подарок. "Ответственно доложу о том, что министр природных ресурсов и экологии товарищ Козлов преподнес подарки председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну", - сказал Пак Тхэ Сон.

На встрече присутствовал также посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Козлов прибыл в Пхеньян первым прямым рейсом из Москвы в столицу КНДР. Перелет осуществляла авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в воскресенье 19:30 мск, время в пути составило около 8 часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации и всем членам экипажа вручили цветы.