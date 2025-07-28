По словам премьер-министра РФ, реализация проекта позволит, в частности, восполнить дефицит отечественных радиочастотных компонентов

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Разработку уникальных резонаторов для беспроводных систем связи представили в Омске премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Реализация проекта позволит заместить зарубежные технологии для диагностики заболеваний, мониторинга окружающей среды и надежной беспроводной связи.

"Внедрение результатов проекта позволит не только восполнить дефицит отечественных радиочастотных компонентов, но и существенно расширить возможности телекоммуникационной и навигационной отрасли", - говорится в справочных материалах, подготовленных к визиту премьер-министра.

Тонкопленочные резонаторы на объемных акустических волнах - это микроэлектронные устройства, которые обеспечивают конструктивную и технологическую совместимость с другими интегральными схемами и микросхемами. Их создание позволит реализовать частотно-избирательные устройства с рабочими частотами от 2 до 20 ГГц. К таким изделиям относятся дуплексеры, избирательные фильтры, генераторы, используемые в беспроводной передаче данных, LTE, Wi-fi, биосенсорах и космической сфере. Работа ведется при поддержке Российского научного фонда Омским государственным университетом им. Достоевского (ОмГУ), институтом радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН и АО "Омским научно-исследовательским институтом приборостроения".

Также для премьера в ОмГУ провели презентацию еще двух разработок. Межвузовский проект "Разработка флуоресцентных зондов на основе гетероциклических систем" позволит снизить стоимость и повысить функционал биологических исследований, посодействует развитию методов превентивной и персонализированной медицины.

Проект "Фундаментальная теория кристаллизации ОМА и физико-химических методов исследования патогенного минералообразования в организме человека" направлен на разработку методов профилактики этих заболеваний и создание новых лекарственных средств. Полученные благодаря разработке биосовместимые композитные материалы могут применяться в стоматологии, ортопедии и травматологии.