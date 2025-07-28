Соответствующие поправки приняли для снижения риска причинения вреда жизни и здоровью граждан

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Запрет на кормление собак без владельцев продуктами, кормами и пищевыми отходами введен в Приморье. Соответствующие поправки в постановление регионального правительства "Об утверждении порядка предотвращения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан в Приморском крае" подписала первый вице-губернатор, председатель регионального правительства Вера Щербина.

"В целях снижения риска причинения собаками без владельцев вреда жизни и здоровью граждан запрещается кормление собак без владельцев в местах, указанных в подпункте 1 пункта 2.3 настоящего порядка, а также оставление пищевых продуктов, пищевых отходов и кормов для животных в местах, указанных в подпункте 1 пункта 2.3 настоящего порядка", - говорится в документе.

В названном выше подпункте перечисляются места массового пребывания людей, в том числе, медучреждения, детские и спортивные площадки, дворы многоквартирных домов, остановки и автозаправки, места накопления бытовых отходов и тепловые сети.

Ранее депутаты краевого парламента одобрили в первом чтении инициативу губернатора Олега Кожемяко по внесению дополнений в краевой закон "Об административных правонарушениях в Приморском крае". В перечень нарушений, за которые предлагается привлекать граждан к административной ответственности, вошло воспрепятствование отлову безнадзорных животных и их прикорм в местах массового пребывания людей. За препятствование отлову предложен штраф в размере 3-5 тыс. рублей, за кормление и оставление еды для бездомных собак и кошек - штраф в размере 1,5-3 тыс. рублей.

В ходе предварительного обсуждения законопроекта депутаты отметили очевидное противоречие между существующим порядком обращения с безнадзорными животными, предусматривающим их отлов, чипирование, стерилизацию и возвращение обратно в места обитания, и не очень гуманным запретом на прикорм. Доработать спорную статью предлагается ко второму чтению.