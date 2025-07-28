Главврач учреждения Александр Мураховский сообщил, что на ремонт здания понадобится 300 млн рублей

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит из федерального бюджета средства на ремонт здания поликлиники Госпиталя ветеранов войн в Омске, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина в ходе рабочей поездки осмотрел новое здание госпиталя, которое готовится к открытию после капитального ремонта. В прежнем здании, построенном в 1895 году, сегодня находится поликлиника, сообщил Мишустину главврач учреждения Александр Мураховский, отметив, что данному объекту необходим ремонт.

"В старом здании на сегодняшний день у нас находится поликлиника. Конечно, нам необходимо сейчас, чтобы здесь был полный цикл оказания помощи - как амбулаторно-поликлинической, так и госпитальной", - сказал Мураховский. По его словам, на ремонт здания понадобится 300 млн рублей из федерального бюджета.

Мишустин поблагодарил врачей, занимающихся реабилитацией участников специальной военной операции, и отметил то, какое внимание губернатор Омской области Виталий Хоценко уделает этой теме.

"Центр действительно современный, все необходимое есть. Поможем с тем, что вы сказали. Без сомнения, деньги будут выделены", - пообещал премьер.

Он также сообщил, что поручит министру здравоохранения Михаилу Мурашко вместе с коллегами оперативно проработать вопрос о выделении финансирования на реконструкцию и оснащение поликлиники.