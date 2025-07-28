Премьер-министру, в частности, представили проект по выявлению физико-химическими методами причин камнеобразования в человеческом организме

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Омский государственный университет (ОмГУ) имени Достоевского, где ознакомился с рядом межвузовских проектов, которые реализуются с участием студентов и выпускников вуза.

В настоящее время в работе у ученых ОмГУ находятся, в частности, научные исследования в области химии и физики, результаты которых в будущем могут быть использованы в телекоммуникационной и космической сферах, в производстве противораковых препаратов, применяться в разных областях медицины - травматологии, ортопедии, стоматологии, урологии.

Так премьеру представили проект по выявлению физико-химическими методами причин камнеобразования в человеческом организме. Мишустин отметил, что успех этого исследования может открыть уникальные возможности для современной медицины.

Как рассказали главе правительства, проекты реализуются совместно с другими российскими и омскими вузами, НИИ структурами РАН, Российским научным фондом. Мишустин со своей стороны призвал молодых ученых шире пользоваться инструментами поддержки студенческого бизнеса, связанного научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработками, и попросил главу Минобрнауки Валерия Фалькова подробнее информировать молодых исследователей об их возможностях.

Омский университет готовит специалистов в области физики, химии, математики, информационных технологий, а также юристов и экономистов, филологов, историков, лингвистов и журналистов. В 2024 году ОмГУ вошел в рейтинг ста лучших вузов России и в топ-10 вузов Сибири.