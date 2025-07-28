Начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Андрей Карпов отметил, что регион может гордиться такими результатами

ПЯТИГОРСК, 28 июля ./ТАСС/. Свыше 1 млн человек вовлечено в добровольческую деятельность на Северном Кавказе с 2020 года. Об этом сообщил начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Андрей Карпов в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Важное направление работы для нас - это волонтерское движение, добровольческое движение. Здесь большое внимание уделяется инфраструктуре и созданию условий для вовлечения в данную деятельность граждан, прежде всего молодежи. В целом, в Северо-Кавказском федеральном округе в добровольческую деятельность с 2020 года, то есть за последние 5 лет, было вовлечено свыше 1 млн человек. <…> Я думаю, что Северный Кавказ вполне может гордиться такими внушительными результатами", - сказал Карпов.

По его словам, направлениями, которым уделяется особое внимание, остаются укрепление общероссийской гражданской идентичности на Северном Кавказе, защита исторической памяти, противодействие попыткам искажения истории, гармонизация межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений, защита традиционных духовно-нравственных ценностей и поддержка патриотизма и активной гражданской позиции молодежи.

"Реализуется достаточно крупный окружной проект "Лаборатория будущего", который направлен на формирование сообщества молодых лидеров общественного мнения, которые будут реализовывать конструктивные общественные инициативы. Это образ будущего России и Северного Кавказа как территории развития новых технологий без отрыва от традиционных духовно-нравственных ценностей. Это сейчас очень актуальная задача, и важным партнером в рамках этого проекта является Центр знаний "Машук", который расположен здесь в Пятигорске. Он, помимо этого, еще делает очень много интересных, хороших, важных проектов", - добавил Карпов.