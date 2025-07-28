Новая образовательная площадка будет создана на базе молодежного центра в станицы Зеленчукской

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Открытие Центра подготовки специалистов в сфере туризма запланировано в Карачаево-Черкесии (КЧР) в октябре 2025 года. За первые два года в центре намерены обучить более 200 человек, сообщил министр по делам молодежи республики Ибрагим Тоторкулов на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Ведется подготовка к запуску в октябре этого года Центра подготовки и поддержки развития студенческого и молодежного туризма. Суть проекта заключается в подготовке кадров - гидов, инструкторов и других специалистов. В ближайшее время проведем несколько стратегических сессий, направленных на формирование дорожной карты", - сказал Тоторкулов.

По словам министра, молодежь Карачаево-Черкесии проявляет большой интерес к динамично развивающейся в регионе сфере туризма. "На 2025 год запланировано обучение 75 человек по различным направлениям, на 2026 - 150. В 2025-2026 годах - подготовка молодых специалистов из КЧР. С 2027 года, после того как практика себя покажет, будем заявляться на получение статуса Центра компетенции студенческого и молодежного туризма Северного Кавказа", - отметил Тоторкулов.

Проект реализуется совместно с Министерством туризма КЧР. Новая образовательная площадка будет создана на базе молодежного центра в станицы Зеленчукской - райцентре Зеленчукского района, где находится всесезонный горный курорт "Архыз".