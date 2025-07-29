С Первой мировой войны германская оборонная промышленность развивается по спирали — резкие взлеты и сокрушительные падения, за которыми следуют годы стагнации. На нынешнем историческом витке происходит то же самое — оборонный концерн Rheinmetall с начала 2022 года увеличил выручку почти вдвое, а его акции взлетели более чем в 10 раз. Компания строит заводы на Украине и заявляет о намерениях расширять там свое присутствие. Об истории концерна и о том, чему она его не научила, — в материале ТАСС

Из инженера-самоучки в пушечные короли

Концерн Rheinmetall (изначальное название — Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik AG) основал в конце XIX века инженер Генрих Эрхардт. Он родился в 1840 году и был племянником известного на тот момент изобретателя и производителя локомотивов Иоганна Генриха Эрхардта. По одной из версий, инженерное образование Эрхардт получил самостоятельно. До 24 лет он набирался опыта на машиностроительном заводе Рихарда Хартманна, локомотивы которого превосходили по своим характеристикам иностранные аналоги и десятилетиями экспортировались по всему миру, в том числе в Канаду, Бразилию, Аргентину и Индонезию. В 1850-е годы Хартманн расширил бизнес и начал производить горнодобывающую технику, буровое оборудование и тяжелые станки. Урок успешной диверсификации, вероятно, был усвоен и Эрхардтом.

В 1878 году он основал в своем родном городе Целла (Тюрингия) небольшую станкостроительную фабрику и сумел завязать контакты с крупными промышленниками. В 1880-е годы он познакомился с управляющим завода по производству боеприпасов Йозефом Массенецом. Знакомство оказалось судьбоносным. По счастливой для Эрхардта случайности компания Массенеца Hörder Bergwerks- und Hüttenvereins выиграла контракт военного министерства, но не смогла его выполнить. Тогда Массенец предложил контракт новому приятелю в обмен на комиссионные. Несмотря на нехватку производственных мощностей и капитала, инженер согласился. Под его руководством была собрана группа инвесторов, и 13 апреля 1889 года основана Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik AG (акционерное общество Рейнского завода металлических изделий и машиностроения). 7 мая предприятие было зарегистрировано в Дюссельдорфе, где в районе Дерендорф началось строительство завода.

Генрих Эрхардт, 1904 год © ullstein bild/ ullstein bild via Getty Images

Уже через три месяца после начала работы над госконтрактом на предприятии работали около 1,4 тыс. человек. В день изготавливалось 800 тыс. снарядов. В то время основные изобретательские усилия Эрхардта и его инженеров были сосредоточены на создании бесшовных труб для орудийных стволов. После завершения первого госконтракта и окончания строительства завода трубы стали выпускать и для гражданских нужд.

В 1896 году Эрхардт представил разработанную им пушку под лафет с противооткатным механизмом, за что снискал благодарность от кайзера Вильгельма II, норвежского короля и австрийского императора. Впоследствии создателя Rheinmetall будут называть "пушечным королем", а его именем будут называть артиллерийские орудия и военные автомобили.

Для испытаний и демонстрации крупнокалиберных орудий было решено приобрести земельный участок площадью более 1 тыс. га в Нижней Саксонии. Там же было организовано производство боеприпасов и гильз. Еще на одном купленном в то время заводе — Dreysesche Gewehrfabrik, Munitions- und Waffenfabrik — производилось ручное оружие, патроны и взрыватели снарядов.

От грузовиков до бронемашин

Бизнес-жилка подсказывала Эрхардту, что опыт с созданием полевой пушки можно масштабировать. Возникла идея улучшить мобильность и повысить скорость передвижения орудий. Так на рубеже веков на базе первой станкостроительной фабрики Эрхардта появляется автомобильный завод — Heinrich Ehrhardt Automobilwerke AG. Компания начала с создания грузовиков, которые в точности соответствовали требованиям германских Вооруженных сил, что позволило убить двух зайцев — продавать их армии и оснащать вооружением Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik AG.

"К началу Первой мировой войны фирма предлагала армейские автомобили грузоподъемностью 3,5–6 т с двигателями мощностью 45–60 лошадиных сил (л.с.) и цепным приводом. Им так и не суждено было стать главной военной продукцией: Эрхардта всегда больше привлекали боевые машины и броневики", — пишет в своей книге "Энциклопедия военных автомобилей" автомобильный историк Евгений Кочнев.

Уже в 1906 году на Берлинском автосалоне Эрхардт показал полубронированный 32-сильный автомобиль с пулеметом, затем создал 60-сильный грузовик с противоаэростатной пушкой, а в 1908 году собрал первый в мире зенитный бронеавтомобиль — грузовик с бронированной надстройкой и орудийной башней с 50-мм пушкой.

В 1909 году началось изготовление полноприводных автомобильных платформ-лафетов для монтажа пушек калибра 57, 65 и 77 мм, перевозки зарядных ящиков и орудийного расчета. Накануне Первой мировой войны появился 50-сильный самоходный лафет, а в 1914–1918 годах фирма выпускала 70-сильный вариант с местами для 10 человек и колесами диаметром до 1 м с массивными резиновыми шинами. При полной массе 8 т он развивал поразительную для тех времен скорость — 45 км/ч. В 1915 году на укороченном шасси этой модели был создан бронеавтомобиль с двумя постами управления.

На этом усовершенствования не закончились. В последние годы войны броневик Эрхардта получил мотор мощностью 80 л.с., 6-ступенчатую коробку передач, башенные корпуса с двумя-тремя пулеметами калибра 7,92 мм и возможность разместить экипаж до девяти человек. "В 1918 году эти машины применялись в боях с Красной армией", — уточняет историк.

Первая мировая: взлет и падение

За время Первой мировой войны автомобильное подразделение Эрхардта построило 39 автолафетов и 33 броневика, а ближе к 1918 году несколько артиллерийских тягачей с четырьмя 1,5-метровыми ведущими стальными колесами. Как пишет Евгений Кочнев, наладить серийное производство техники не удалось из-за ограниченных возможностей фирмы. Вместе с тем остальные военные заводы Эрхардта резко активизировали производство.

Численность сотрудников Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik выросла за годы войны в шесть раз. Если к 1914 году на заводах работало около 8 тыс. человек, то год спустя — 11 тыс., а к 1918 году — 48 тыс. человек, в том числе около 9 тыс. женщин. К исходу 1917 года компания ежедневно производила более 2,5 млн патронов и снарядов, свыше 500 пистолетов, винтовок и пулеметов, до 50 различных артиллерийских орудий.

После поражения Германии военное производство в стране, в том числе заводы Эрхардта, остановились. С дюссельдорфского предприятия были уволены 22 тыс. сотрудников. Исполняя запрет Версальского договора на производство крупнокалиберного оружия, Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik перешла на производство продукции гражданского назначения (локомотивы, вагоны, паровые плуги, офисное оборудование, включая счетные и пишущие машинки). Было усилено сталелитейное производство. Для поддержания финансового положения пришлось выпустить облигации, большая часть которых в 1924 году была приобретена государством.

К этому времени название Rheinmetall стало использоваться в качестве товарного знака концерна. Сам Генрих Эрхардт покинул его совет директоров и скончался в 1928 году в возрасте 88 лет, так и не увидев возрождения своего детища.

Опора Третьего рейха

Возрождение же закономерно приближалось в связи с приходом к власти Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) во главе с Адольфом Гитлером и ростом реваншистских настроений в стране. Кое-как преодолев экономический кризис, в 1933 году Rheinmetall совершила выгодную сделку — приобрела находившегося на грани банкротства производителя локомотивов August Borsig GmbH. В результате поглощения появилось акционерное общество Rheinmetall-Borsig с штаб-квартирой в Берлине. Сотрудничество продлилось около 20 лет.

Следуя политике НСДАП, компания начала с удвоенной силой наращивать производство. На десятках ее заводов по госзаказу производились бронепоезда, противотанковые орудия, гаубицы, пулеметы, минометы, полевая артиллерия, зенитные и железнодорожные орудия и, конечно, боеприпасы. На подразделении Alkett под Берлином было налажено производство танков.

Накануне Второй мировой все оборонные заводы, включая Rheinmetall-Borsig, были переведены на военные рельсы. В руководство пришли офицеры вермахта. В 1938 году концерн был включен в состав промышленного конгломерата Reichwerke Hermann Göring ("Рейхзавод Германа Геринга").

Rheinmetall-Borsig © AP Photo

Штат сотрудников Rheinmetall-Borsig резко увеличился — с 47 тыс. человек в 1939 году до 85 тыс. к осени 1944-го. Как отмечается на сайте компании Rheinmetall, на всех заводах массово использовалась подневольная рабочая сила — как немецкая, так и иностранная. "После окончания войны на предприятии в Дюссельдорфе было освобождено 5 тыс. восточноевропейских подневольных рабочих", — уточняет публицист и исследователь Жаклин Андрес.

Как и в Первую мировую, вместе с поражением Германии крах был уготован и ее военной машине. "Под конец войны авиация союзников нанесла масштабные удары по заводам Rheinmetall-Borsig. Перенос производственных мощностей в восточные и центральные районы Германии не сильно улучшил положение. В марте 1945 года состоялась последняя плавка на литейном заводе в Дерендорфе", — сообщается в Международном справочнике по истории компаний. Спустя два месяца Германия капитулировала, а Rheinmetall-Borsig закончила войну с многомиллионными убытками. Многие ее заводы были полностью демонтированы союзниками.

Десятилетия подготовки к новому броску

После войны Rheinmetall-Borsig претерпела ряд структурных изменений и, как и четверть века назад, перешла на выпуск гражданской, по большей части машиностроительной продукции. К военному производству стало возможным вернуться только после 1955 года, когда был создан Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ). Первым продуктом в линейке оборонной техники стал пулемет MG 42. Затем возобновилось производство орудийных стволов и лафетов.

В 1956 году компания Borsig была продана, а Rheinmetall начала планомерно обзаводиться новыми активами. В частности, ею были приобретены контрольный пакет акций крупного поставщика пиротехники Nico-Pyrotechnik и производитель боеприпасов NWM de Kruithoorn. Важной вехой в истории компании стала поставка в 1979 году Бундесверу первого боевого танка Leopard 2, оснащенного 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall.

К началу 80-х в концерне работало около 5,7 тыс. человек, а объем продаж составил 735,5 млн немецких марок (более $400 млн), из которых 70% приходилось на военное производство, говорится в Международном справочнике по истории компаний.

В 1990 году компания приобрела производителя бронированных автомобилей MaK Systemgesellschaft и спустя два года представила первую серийную машину бронированной ремонтно-эвакуационной машины Büffel 3 (используется для ремонта гусеничных машин). В то же время Rheinmetall стала акционером компании WNC-Nitrochemie GmbH, специализирующейся на производстве пороха для крупнокалиберных боеприпасов. В конце 90-х Rheinmetall получила контроль над швейцарской Oerlikon Contraves AG — признанным во всем мире поставщиком комбинированных пушечных и управляемых ракетных систем для ПВО.

С начала текущего века компания начала избавляться от гражданских активов и концентрироваться на оборонной и автомобильной технике, а также электронике. Среди главных ее достижений последних 20 лет: бронетранспортеры Boxer и Fuchs, боевые машины пехоты Puma и Lynx, танки Leopard 2A7 и Panther KF51, грузовики HX2 и HX3 (в сотрудничестве с MAN), модульная башенная система MTS Lance, системы ПВО, беспилотная военная техника и многое другое.

Международная экспансия

Как сообщается на сайте Rheinmetall, по состоянию на июнь 2025 года в компании работали около 40 тыс. сотрудников в 174 офисах по всему миру (более чем в 30 странах). Штаб-квартира находится в Дюссельдорфе, где компания и была зарегистрирована более 136 лет назад. Помимо Германии, производственные площадки расположены в Нидерландах, Италии, Испании, Швейцарии, Австрии, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Канаде, США, ЮАР, Китае, Австралии и других странах.

С начала прошлого года Rheinmetall провела несколько крупных сделок и приобрела активы, которые позволяют концерну расширять свое влияние как на востоке, так и на западе. Масштабные приобретения и новые проекты стали возможны благодаря резко улучшившемуся с февраля 2022 года финансовому положению компании. Только за прошлый год продажи Rheinmetall в оборонном сегменте выросли на 50%, совокупная выручка достигла €9,8 млрд. Акции компании взлетели с февраля 2022 года более чем на порядок — с €133,6 до €1 885 (на пике в мае 2025 года).

© Fabian Bimmer - Pool/ Getty Images

Конфликт на Украине позволил Rheinmetall не только нарастить заказ на свою продукцию со стороны Киева и стран НАТО (с конца 2021 года объем заказов у концерна вырос более чем вдвое — до €55 млрд по итогам 2024 года), но и получить согласие ряда стран на размещение на их территориях немецких заводов.

Как конвертировать страх в проект

В 2023 году Rheinmetall сообщила о начале стратегического сотрудничества с украинским государственным концерном "Укроборонпром". Тогда же концерн озвучил свои намерения построить на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. В октябре 2024 года председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер заявил о том, что первый завод по обслуживанию и производству боевых машин пехоты Lynx уже работает и немецкой компании принадлежат в нем 51%. Он добавил, что концерн также планирует строительство на Украине порохового завода и завода по производству боеприпасов, а также рассчитывает запустить производство систем ПВО.

Заручился Rheinmetall и благосклонностью стран, граничащих с Россией и Украиной. В феврале прошлого года концерн объявил о покупке 72,5% контрольного пакета акций румынской Automecanica Mediaş. "Завод в Медиаше призван сыграть ключевую роль в поддержании оперативной готовности боевых машин западного производства на Украине, а также в обеспечении логистической поддержки", — прокомментировали в компании. Также прошлой осенью Rheinmetall подписал контракты на аренду земли в Литве, на которой к середине следующего года планируется построить завод по производству артиллерийских снарядов, часть которых будет передаваться Украине.

Одновременно компания продолжает экспансию на запад. В конце 2024 года концерн приобрел почти за $1 млрд крупного американского поставщика запчастей для военной техники Loc Performance Products. Объявляя о сделке, Армин Паппергер заявил: "Мы делаем эти инвестиции, потому что у нас есть четкая стратегия роста, Соединенные Штаты будут для нас важным рынком сбыта в ближайшие годы. <…> Мы последовательно нацелены на успех в США и хотим расширить свою долю на этом крупном рынке".

Весной этого года компания также сообщила, что построит новое предприятие по производству крупнокалиберных орудийных стволов в британском Телфорде и инвестирует в проект более $534 млн. Производство будет осуществляться совместно с британской British Steel и должно быть запущено в 2027 году.

Украинский интерес

Опыт взлетов и падений, которые сопровождали Rheinmetall на протяжении почти полутора веков, никак не учитывается компанией, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его мнению, риски невозврата инвестиций и утраты активов, с которыми компания столкнулась после поражений в Первой и Второй мировых войнах, не берутся в расчет, потому что основная цель концерна — не в выстраивании стратегии, как это заявляет ее руководство, а в получении прибыли здесь и сейчас, причем на наименее конкурентных рынках.

"Вести экспансию в США не так выгодно, ведь американцы никогда не позволят немецкой фирме занимать лидирующее положение в ВПК. На Украине, в Румынии и Литве у Rheinmetall нет конкурентов. Для строительства там заводов они получают субсидии и кредиты от собственного правительства. Получили деньги, освоили их, а что дальше — не суть важно. Потом будет оправдание — русские уничтожили наш завод", — заявил ТАСС Виктор Литовкин.

© Kiran Ridley/ Getty Images

По его словам, Rheinmetall ведет агрессивную экономическую и производственную политику, пользуясь тем, что на Украине идет вооруженный конфликт, и пытается подмять украинский рынок под себя. "Неслучайно компания не ограничивается поставками вооружения в эту страну, она намерена укорениться там, разместив на ее территории производственные мощности. Украина привлекает тем, что там можно получить дешевую рабочую силу, притом что в стране сохраняются квалифицированные кадры. Украина имеет богатый опыт производства своих танков — там находится Харьковский бронетанковый завод", — напоминает эксперт.

Руководство концерна тем временем делает акцент на желании оказать помощь Украине: "Мы хотим быть для Украины эффективным партнером в том, что касается восстановления ее некогда сильной военно-технической промышленности <…>", — цитировало слова главы Rheinmetall Армина Паппергера немецкое агентство DPA. Однако, как говорит Виктор Литовкин, едва ли это истинная цель: "Скорее немцы надеются на то, что квалифицированная рабочая сила поможет им поднять производство и заработать деньги".

В 2025 году Rheinmetall ожидает роста выручки еще на 25–30%. Дивиденды компании и ее капитализация растут. Вместе с тем увеличивается и доля Германии в мировом экспорте вооружения. Если по итогам 2021 года она составляла, по данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), 4%, то по итогам 2024 года приблизилась к 5%.

Евлалия Самедова