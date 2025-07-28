Кроме того экс-помощнику министра внутренних дел могут назначить штраф в размере 35 млн рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Государственное обвинение просит назначить от 8 до 12 лет лишения свободы фигурантам дела о коррупции в МВД, включая экс-помощника министра внутренних дел России генерал-лейтенанта Сергея Умнова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Сторона обвинения просит назначить Умнову 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 35 млн рублей, Абакумову - 11,5 года колонии строгого режима со штрафом 35 рублей, Семенову - 11 лет и 9 млн рублей штрафа, Копьевой - 10 лет колонии общего режима со штрафом 25 млн рублей, Платонову - 8,5 года, Иванову - 8 лет, Царнецу - 8 лет", - уточнил собеседник агентства.

На скамье подсудимых находятся экс-помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов, бывший замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал Иван Абакумов, экс-начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший старший судебный пристав Елена Копьева. Всего по делу проходят 8 человек.

Абакумов, Умнов, Семенов и Копьева были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Следствие считает их причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях.

С 2012 по 2019 год Умнов был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а потом стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.