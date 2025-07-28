Глава правительства Михаил Мишустин отметил давние связи РФ с Казахстаном

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби на базе ОмГУ стал первым филиалом иностранного вуза, который открывается в РФ. Об этом сказал глава правительства РФ Михаил Мишустин, отметив давние связи между странами.

Премьеру в Омском госуниверситете имени Достоевского (ОмГУ) презентовали работу филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

"Михаил Владимирович, все готово, сейчас приемная кампания завершится в августе. И с 1 сентября начинается учебный процесс. Более того, мы сейчас в университете дальше помогаем с переоснащением. Все, что необходимо, будет сделано", - обратился к Мишустину глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Хочу сказать по поводу как раз университета. Действительно, это первый филиал иностранного вуза, который мы открываем в Российской Федерации. Здесь <…> слово "иностранный" звучит не совсем корректно, потому что те коллеги, которые учились в России, это и из Казахстана, я знаю, что есть многие люди, кто учился, заканчивал казахстанские вузы, потом работает в России. Они относятся с огромным уважением к образованию друг друга", - указал глава кабмина.