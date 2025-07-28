Министр по делам молодежи республики Ибрагим Тоторкулов отметил, что власти уделяют большое внимание проведению образовательных и познавательных мероприятий для молодежи

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Окружной туристический молодежный лагерь с участием более 200 представителей субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) запланирован в Карачаево-Черкесии в августе, сообщил министр по делам молодежи республики Ибрагим Тоторкулов на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"В этом году на территории Карачаево-Черкесии в августе состоится окружной туристический молодежный лагерь "Больше, чем путешествие". В мероприятии окружного значения примет участие 250 человек", - сказал Тоторкулов.

Министр отметил, что власти КЧР уделяют большое внимание проведению образовательных и познавательных мероприятий для молодежи, созданию современных площадок для ее обучения и самореализации, поддержке студенческих и молодежных инициатив.

Сообщалось, что на 2025 год в республике запанировано свыше 350 различных молодежных мероприятий. В их числе всероссийский форум "Махар", окружной форум волонтеров 80-летия Победы, форум сельской молодежи, мероприятия для казачьей молодежи и по развитию студенческих отрядов.