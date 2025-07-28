В Тюменской области ограничили работу мобильного интернета

В информационном центре регионального правительства сообщили, что эта мера необходима для обеспечения безопасности

ТЮМЕНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Ограничения в работе мобильного интернета, которые наблюдаются в Тюменской области, введены в целях обеспечения безопасности. Стационарный интернет работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в информационном центре регионального правительства.

"В период с 24 июля по настоящее время на территории всей Тюменской области наблюдаются ограничения мобильного интернета по независящим от органов исполнительной власти Тюменской области и правоохранительных структур Тюменской области. Это сделано в целях безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме. На территории области активны 186 бесплатных точек доступа к такому подключению. "Как ситуация позволит, временные ограничения будут сняты", - добавили в инфоцентре.