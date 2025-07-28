Презентация проекта состоится на съезде добровольцев, оказывающих поддержку участникам СВО

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Сигнальные огни зажгут на старинных сторожевых башнях в регионах СКФО по проекту "Кавказ - форпост России", который инициировали волонтеры, оказывающие поддержку участникам СВО. Об этом руководитель волонтерского движения в поддержку соотечественников "Ни шагу назад" Темиржан Байсиев сообщил во время прямого эфира в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Коллеги из Северной Осетии предложили. <…> Мы хотим провести такую акцию: на всем Северном Кавказе испокон веков были сторожевые башни, и если враг приближался, то в них зажигались костры, предупреждали друг друга. И вот такую объединительную историю хотим собрать воедино. <…> Мы хотим, чтобы все эти сигнальные костры зажглись вновь участниками СВО, лидерами общественного мнения, а затем это транслировалось в информационном поле", - рассказал Байсиев.

Отмечается, что в числе локаций, где проведут акцию, будет город Дербент в Дагестане, гора Машук в Пятигорске. Такие точки подберут в каждом субъекте Северо-Кавказского федерального округа.

Байсиев добавил, что проект поддержал аппарат полпреда президента РФ в СКФО. К акции также подключится и Южная Осетия.

Презентация проекта "Кавказ - форпорт России" состоится на очередном съезде добровольцев, оказывающих поддержку участникам СВО, который пройдет в сентябре.