Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков (в центре), губернатор Омской области Виталий Хоценко (третий справа), первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков (второй справа)

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков (в центре), губернатор Омской области Виталий Хоценко (третий справа), первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков (второй справа)

Ожидается, что на территории будут размещены учебные корпуса, общежития, деловой центр, конгресс-центр

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского (ОмГУ) ознакомился с проектом создания межвузовского кампуса в Омской области.

Презентацию и макет проекта Мишустину представил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Для нас это на самом деле необходимость - создать новые объекты с новыми смыслами", - сказал губернатор. По его словам, уникальность проектируемого кампуса заключается в создании единой экосистемы, которая позволит школьникам использовать вузовские лаборатории, а студентам - работать на производственных площадках компаний, решая реальные кейсы через стажировки и совместные проекты.

Планируемая площадь объектов кампуса составляет 215 тысяч квадратных метров. Ожидается, что на территории будут размещены учебные корпуса, общежития, деловой центр, конгресс-центр. Здесь же власти региона планируют построить первую в Сибири флагманскую школу. В числе специализаций проектируемого кампуса: "Космическое и интеллектуальное машиностроение", "ХимБиоТех", "Биофортификация в АПК", "Строительный инжиниринг и энергетика", "Социальное благополучие будущего", "Цифровая логистика и управление цепями поставок", "Приборостроение и радиоэлектроника".

Мишустин отметил серьезную подготовку при работе над проектом и предложил региону подать заявку на участие в конкурсе по созданию кампусов мирового уровня. Глава правительства призвал проделать качественную работу над проектно-сметной документацией и выдержать стандарты министерства науки и образования.

"Планы очень хорошие, надо, чтобы они сбылись. Хочу пожелать удачи тем, кто будет заниматься этим проектом", - сказал Мишустин и выразил надежду, что Омск реализует проект по созданию кампуса.