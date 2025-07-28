ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского (ОмГУ) ознакомился с проектом создания межвузовского кампуса в Омской области.
Презентацию и макет проекта Мишустину представил губернатор региона Виталий Хоценко.
"Для нас это на самом деле необходимость - создать новые объекты с новыми смыслами", - сказал губернатор. По его словам, уникальность проектируемого кампуса заключается в создании единой экосистемы, которая позволит школьникам использовать вузовские лаборатории, а студентам - работать на производственных площадках компаний, решая реальные кейсы через стажировки и совместные проекты.
Планируемая площадь объектов кампуса составляет 215 тысяч квадратных метров. Ожидается, что на территории будут размещены учебные корпуса, общежития, деловой центр, конгресс-центр. Здесь же власти региона планируют построить первую в Сибири флагманскую школу. В числе специализаций проектируемого кампуса: "Космическое и интеллектуальное машиностроение", "ХимБиоТех", "Биофортификация в АПК", "Строительный инжиниринг и энергетика", "Социальное благополучие будущего", "Цифровая логистика и управление цепями поставок", "Приборостроение и радиоэлектроника".
Мишустин отметил серьезную подготовку при работе над проектом и предложил региону подать заявку на участие в конкурсе по созданию кампусов мирового уровня. Глава правительства призвал проделать качественную работу над проектно-сметной документацией и выдержать стандарты министерства науки и образования.
"Планы очень хорошие, надо, чтобы они сбылись. Хочу пожелать удачи тем, кто будет заниматься этим проектом", - сказал Мишустин и выразил надежду, что Омск реализует проект по созданию кампуса.