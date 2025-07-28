Таккой рост произошел благодаря учету местной специфики при подготовке мероприятий, отметил руководитель управления по развитию регионов СКФО Российского общества "Знание" Александр Джадов

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Охват аудитории Российского общества "Знание" в Северо-Кавказском федеральном округе увеличился на 40% и на 25% увеличилось количество мероприятий по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал руководитель управления по развитию регионов СКФО Российского общества "Знание" Александр Джадов.

"Российское общество "Знание" увеличило свою аудиторию более чем на 40% за аналогичный период 2023-2024 года и количество мероприятий на четверть", - сообщил Джадов.

По его словам, такой рост произошел благодаря учету местной специфики при подготовке мероприятий. Он также отметил, что с июля 2024 года по июль 2025 года Российское общество "Знание" провело в СКФО более 3800 мероприятий.

"За прошедший год, если мы возьмем период с июля 2024 по июль 2025 года, Российское общество "Знание" в регионах СКФО провело более 3800 мероприятий, аудитория составляет на сегодняшний день более 100 тысяч слушателей. Причем, я подчеркну, 100 тысяч слушателей, которые учтены по высоким требованиям Российского общества "Знание" - это люди, которые прошли регистрацию на мероприятия и опрос после", - добавил спикер.