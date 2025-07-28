По словам председателя Совфеда, "имея опыт двух мировых войн, человечество не имеет права на паралич воли"

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Наши дни с тревогой стали называть предвоенными, а некоторые политики начали всерьез рассуждать о том, как выжить в ядерном конфликте, а не о том, как предотвратить его. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на 15-м Саммите женщин - председателей парламентов в Женеве.

"Наши дни с тревогой называют предвоенными. Так говорят те, кто исключает волю и голос людей. Наш с вами голос, ведь женщины - половина человеческой цивилизации. Говорят, у войны - не женское лицо. Значит, у мира оно точно должно быть женским", - сказала спикер СФ.

По ее словам, "имея опыт двух мировых войн, человечество не имеет права на паралич воли". "Некоторые политики уже всерьез рассуждают о том, как выжить в ядерном апокалипсисе, а не о том, как предотвратить его, не допустить худшего сценария", - отметила Матвиенко.

Российская делегация ранее прибыла в Женеву для участия в мероприятиях, организованных Межпарламентским союзом (МПС) 28-30 июля.