Теперь доступно бесплатное питание и дополнительное образование, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Расширение мер поддержки участников специальной военной операции продолжают в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Добавили необходимые денежные средства для того, чтобы ребятам выплачивать, чтобы в семьях деньги оставались, все получилось. Дальше расширяем, в 2025 году мы расширили норму на всех людей, которые приходят со всей России в Ставропольский край и хотят пойти служить нашей стране. Распространили бесплатное питание, бесплатное дополнительное образование", - сказал Владимиров.

По его словам, для обучения выделяется порядка 200 тыс. рублей.

"Наш реабилитационный центр полностью переоснастили и во второй больнице 200 коек открыли, просто ребят лечим со специальной военной операции, которые к нам поступают. Поэтому здесь продолжаем работать, поддерживаем наших ребят. Сегодня у нас 12 героев России. <…> Мы приняли решение и сегодня платим за госнаграду каждому парню, который получил, 1 млн рублей, ранение - 500 тыс., но если потеряли защитника, мы платим семье 3 млн рублей", - добавил Владимиров.

Ранее Владимиров сообщил, что количество баннеров с фотографиями ставропольцев - участников специальной военной операции увеличат на территории Ставропольского края.