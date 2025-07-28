Первый зампред комитета Госдумы по информполитике подчеркнул, что очень многое будет зависеть от команды разработчиков мессенджера

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Мессенджер Max сможет отвоевать свою долю рынка в честной конкурентной борьбе благодаря уникальному функционалу, а не за счет блокировок других приложений в РФ. Такое мнение журналистам высказал первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") на полях форума "Территория смыслов".

"Мы рассчитываем, что все-таки Max зайдет на рынок и попробует отвоевать долю в честной конкурентной борьбе, а не с помощью блокировок. Я считаю, что так оно и случится, потому что подтверждение личности, интеграция с госсервисами - это то, чего сегодня нет на рынке. И с такими фичами можно спокойно заходить и навязывать конкуренцию и с Telegram, и с WhatsApp", - сказал депутат.

Горелкин подчеркнул, что очень многое будет зависеть от команды разработчиков мессенджера, "которая будет способна сделать пользовательский опыт качественным и приятным". "Я как патологический оптимист верю, что они смогут качественно это все выстроить. Ну, посмотрим, время покажет, как говорится", - заключил парламентарий.