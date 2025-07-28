В Москве открыли Дом русского бильярда

Дом русского бильярда способен принимать до 500 посетителей в день, сообщается в материалах столичной мэрии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Дом русского бильярда "Родина" в историческом здании - отреставрированном клубе фабрики "Свобода".

"Мы реализуем один за другим проекты. Первый проект - это дворец спорта "Москвич", где мы неоднократно проводили соревнования Кубка мэра в Москве. Вот второй такой дворец бильярда - в прекрасном отреставрированном, историческом здании Мельникова. Мы ожидаем третий дворец в Нижних Мневниках, [он] уже спроектирован специально под проведение международных соревнований. Вашими усилиями (Московским Союзом бильярдного спорта - прим. ТАСС), усилиями всех энтузиастов бильярда этот спорт подвигается в Москве. Так, в четыре раза выросло число любителей. Все площадки для занятия данным видом спорта пользуются высоким спросом и даже имеется дефицит", - рассказал Собянин.

В ходе открытия мэр поиграл в бильярд. Также он осмотрел уникальный фиджитал-комплекс для русского бильярда с технологией компьютерного зрения и нейросетей. Система помогает улучшать навыки игры и собирает всю статистику. Во время мероприятия мастер-класс по игре показала 15-кратная чемпионка мира по бильярду Диана Миронова.

Как сообщается в материалах столичной мэрии, Дом русского бильярда способен принимать до 500 посетителей в день. В здании расположены основной зал на 13 столов и отдельные комнаты на 6 столов, а также 2 стола для пула.

В здании также создали комфортные зоны для отдыха с мягкой мебелью, детский центр и ресторан.

Здание для игры в бильярд

Здание клуба фабрики "Свобода", построенное в 1927-1929 г. г. по проекту архитектора Константина Мельникова, является объектом культурного наследия регионального значения. Проект комплексной реставрации объекта культурного наследия был разработан по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина- работы были начаты в апреле 2024 г. и завершены в июле 2025 г. Специалисты провели комплексные работы, в том числе воссоздали колористическое решение фасада, восстановили габариты и местоположение оконных и дверных проемов.