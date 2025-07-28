На марке будет изображен памятник "Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу"

ТОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Марка, посвященная Томску - "Городу трудовой доблести", выйдет в почтовое обращение в конце августа. На ней изобразят томский памятник "Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу", сообщил ТАСС мэр Томска Дмитрий Махиня.

"За время Великой Отечественной войны в город эвакуировали и наладили бесперебойную работу около трех десятков промышленных предприятий. Неоценимый вклад внесли и томские ученые: 16 НИИ и учебных заведений вели масштабные разработки для использования достижений науки в целях укрепления обороны страны. Также на территории Томска в военные годы располагалось около 20 эвакогоспиталей. За больными и ранеными ухаживали все - от школьников до целых трудовых коллективов. Надеюсь, марка не просто будет выполнять свое прямое назначение, но и займет достойное место в коллекциях филателистов", - сказал Махиня.

По его словам, на марке будет изображен памятник "Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу". Скульптурная композиция изображает женщину, которая держит снаряд, и помогающего ей подростка. Стоящий на деревянном ящике мальчик символизирует труд малолетних детей в тылу на месте ушедших на фронт мужчин.

Государственный знак почтовой оплаты выпустит АО "Марка" - дочерняя компания "Почты России". Дополнительно к выпуску почтовой марки издадут конверты первого дня и изготовят художественный штемпель специального гашения.

В 2020 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении Томску почетного звания "Город трудовой доблести". Это почетное звание присваивается городам Российской Федерации, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".