Руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин заявил, что историческая и природная составляющие мыса очень впечатляют

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Начавшаяся уборка на мысе Челюскин, который является самой северной точки Евразии, продлится около 10 лет. Об этом заявил руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин на IV Всероссийском молодежном форуме-фестивале "Арктика. Лед тронулся".

Мыс Челюскин - самая северная материковая точка Евразии, Азии и России, а также самая северная точка континентальной суши. Челюскин находится на севере полуострова Таймыр и считается одним из труднодоступных континентальных мысов. Мыс - одно из немногих мест, где среднегодовая температура отрицательная.

"По прогнозам, на очистку территории уйдет порядка 10 лет. Самое интересное, что, когда ты убираешься на мысе Челюскин, иногда даже не можешь разобраться в своих находках - ненужные ли это отходы или исторические артефакты. Многие здания на мысе были построены еще членами Папанинской экспедиции 1937-1938. И историческая, и природная составляющая очень впечатляет. Рассчитываем, что уже на следующий год сможем принять на Челюскине несколько групп", - сказал Нагибин.

7 августа из Москвы в самую северную точку Евразии стартует "Большая арктическая экспедиция 2025" под руководством российского полярного путешественника Матвея Шпаро. В ней участвуют 24 школьника, которых поделят на две группы. Задачей первых будет обновление мемориального комплекса погибшим полярникам на Челюскине. Вторая группа займется исследованием состояния экосистемы на островах Комсомольской Правды и полуострове Таймыр.

На мысе Челюскин школьников уже ждут добровольцы "Чистой Арктики", которые подготовили к приему самую северную волонтерскую базу "Арктек". Все вместе они начнут очистку полуострова. Предположительно, там сейчас находится около 40 тысяч бочек, в которых в советские времена в Арктику завозили горюче-смазочные материалы. Впоследствии этот груз с мыса Челюскин заберет научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов".

О мысе Челюскин и "Чистой Арктике"

Иван Папанин был начальником полярной станции на мысе Челюскин в 1934-1935 годах. Под его руководством она превратилась в крупнейшую научную базу с аэрологической станцией, радиоцентром, домами и больницей.

Проект "Чистая Арктика" стартовал в 2021 году и за это время существенно масштабировался. Сегодня к нему присоединяются добровольцы со всей страны. Всего за четыре года в экспедициях проекта приняло участие 7,7 тыс. человек. Они собрали 19,8 тыс. тонн отходов и очистили 791 га арктической земли. Генеральным партнером проекта выступает госкорпорация "Росатом". Генеральным информационным партнером - информационное агентство ТАСС.

О форуме

IV всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" проходит с 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с участием более пятисот эковолонтеров, представителей федеральных и региональных органов власти, героев специальной военной операции, блогеров, полярных путешественников. Они обсудят проблемы Арктики и стратегию развития Арктической зоны РФ, совершат выезды в Белоярский и Березовский районы Югры, где посетят музеи, научные центры, пройдут квесты и мастер-классы по созданию экокомиксов, сообщили организаторы мероприятия.

Форум проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АНО "Чистая Арктика", Ассоциация Добро.рф. ТАСС - генеральный информационный партнер.