Он появится в Эльбрусском районе на федеральной трассе, которую повредил сошедший на город Тырныауз сель, сообщил глава республики Казбек Коков

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Временный маршрут для автомобильного сообщения откроют в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР) на федеральной трассе, которую повредил сошедший на город Тырныауз сель. Об этом рассказал глава республики Казбек Коков.

"Сейчас действует проезд через гипсовый завод. Уже завтра планируется к открытию и временный маршрут в районе основного федерального моста. В ближайшее время упрдор "Кавказ" приступает к его ремонту. Кроме того, к началу следующей недели дорожники также планируют восстановить движение еще по одному мосту через реку Баксан - региональному", - пояснил Коков по итогам встречи с председателем правительства КБР Алием Мусуковым.

Ранее Коков сообщил, что зафиксировано смещение пролетного строения моста и образование осадки глубиной 0,5 метра. Данный объект имеет стратегическое значение, он обеспечивает транспортную связь между населенными пунктами и туристическими объектами Эльбрусского района.

Сейчас автомобильное движение действует по объездной дороге через территорию гипсового завода за городом Тырныаузом. В зависимости от погодных условий и интенсивности движения транспорта, его организуют в реверсивном режиме.

21 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который значительно повредил мост на федеральной трассе. В муниципалитете действует режим ЧС. Оперативные службы рекомендуют жителям КБР и туристам без особой необходимости воздержаться от поездок в Эльбрусский район.