Глава РПЦ назвал актуальным решение князя Владимира о собирании земель на основе веры

Патриарх Кирилл отметил, что заданное Владимиром духовное единство подвергается яростным нападкам, разрушающим созданное крещением братство народов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после молебна на Боровицкой площади заявил, что выбор святого равноапостольного князя Владимира - собирание земель на основе единой веры и любви к Богу - сохранил актуальность.

"Сегодня, собравшись у памятника равноапостольному князю Владимиру после праздничного богослужения, совершенного в Успенском соборе Московского Кремля, мы не просто вспоминаем одного из величайших правителей Руси, прославленного церковью, мы возвращаемся к самым истокам рождения Русской церкви и государства Российского. Князь Владимир, конечно, в первую очередь креститель Руси, но не только - он собиратель русской земли. Ведь чем можно было бы объединить народы в то время, если не верой в Бога, что, кроме любви к Богу и ближнему, может превратить разрозненные языческие племена в единый, единомысленный народ? Минули века, но выбор, сделанный князем Владимиром, остается актуальным для каждого последующего поколения", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Он отметил, что заданное Владимиром духовное единство подвергается яростным нападкам, разрушающим созданное крещением братство народов. "Сила Владимирова крещения подтверждается и тем, с какой злобой, есть такое слово, остервенение, пытаются враги разрушить созданное им, князем Владимиром, духовное единство нашего народа. Иначе не было бы столь яростных ударов по церкви, стремления разорвать ткань нашей истории, подменить истину ложью, а братство народов святой Руси враждой отчуждения и даже военными действиями", - добавил патриарх.

По его словам, изображение на иконах князя Владимира с мечом и крестом отражает связь государственности и христианства в европейской истории. "Государство, которое пренебрегает духовным основанием, разрушает само себя. Русская государственность зиждется на христианском фундаменте так же, как и европейская, но мы, в отличие от современных европейцев, не боимся говорить об этом", - отметил глава РПЦ.

"Верю, что каждый из нас, наследников равноапостольного князя Владимира, - соучастник его духовного преображения. И пусть эта память укрепит нас в верности Христу, в любви к ближним, в преданности святой Руси. С праздником еще раз всех вас, мои дорогие, поздравляю", - заключил патриарх.

Русская православная церковь 28 июля отмечает день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Праздник также отмечается на государственном уровне - как День крещения Руси. В 2010 году в России день 28 июля был установлен как государственная памятная дата.