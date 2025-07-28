С начала 2025 года нанесли 115 км велополос и велодорожек, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Еще 115 км велополос нанесли в Москве с начала года. Их общая протяженность в столице достигла 600 км, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Протяженность велоинфраструктуры в Москве достигла 600 км. Как рассказал [заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности] Максим Ликсутов, с начала года нанесли 115 км велополос и велодорожек. Из них 58 км - новая велоинфраструктура на 31 улице столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле по проектам ЦОДД обустроили велополосы по адресам: улица Александра Невского в ЦАО, улица Курганская и улица Хабаровская в ВАО, улица Лодочная в СЗАО, улица Новочеремушкинская в ЮЗАО, улица Садовники в ЮАО, улица Светланова и Университетский проспект на участке от улицы Лебедева до проспекта Вернадского в ЗАО.

"Также мы закончили нанесение 4 км велополос по обеим сторонам проезжей части в Шипиловском проезде в ЮАО. Теперь по ней можно безопасно доехать от жилых кварталов до метро и парков "Царицыно" и "Борисовские пруды", - добавили в департаменте.