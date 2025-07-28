В Архангельске начала работу молодежная лаборатория BRICS Project Lab

Это молодежный трек в рамках форума "Арктика - регионы"

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июля. /ТАСС/. Молодежная проектная лаборатория BRICS Project Lab собрала в Архангельске 50 молодых экспертов, сообщила пресс-служба администрации Архангельской области. Лаборатория - это молодежный трек в рамках форума "Арктика - регионы".

"В Архангельске начал свою работу молодежный трек третьего форума "Арктика - регионы". В рамках Международной молодежной проектной лаборатория BRICS Project Lab ее участники будут разрабатывать проекты в области приоритетных направлений развития Арктики. Лучшие из них получат практическое применение, - указано в сообщении. - Для участия в проектной лаборатории в рамках форума "Арктика - регионы" были отобраны 50 наиболее экспертных участников из 270 заявившихся".

Молодежный трек предшествует основным дням форума и впервые проходит вне стен МГИМО. Сам третий форум "Арктика - регионы" пройдет в Архангельске с 31 июля по 1 августа. На нем будут обсуждать ключевые вопросы развития Арктики, основной темой станет международное сотрудничество и 500-летие Северного морского пути.

Как рассказал руководитель BRICS Project Lab Александр Ханаров, международная лаборатория была создана в 2021 году для укрепления молодежного сотрудничества по линии БРИКС и разработки прикладных научно-исследовательских проектов в этой сфере.

Работа участников молодежного трека будет вестись по пяти направлениям: от разработки проекта по созданию Арктического молодежного посольства на базе межвузовского кампуса "Арктическая звезда" до аккумулирования идей в области устойчивого развития, науки, экологии, инфраструктуры и инноваций в Арктике. "Главным критерием успешности этой работы будут высокие оценки экспертов, организаций и ведомств, сформировавших для участников задания", - приводит пресс-служба слова научного руководителя проектной лаборатории, заместителя заведующего кафедрой мировых политических процессов МГИМО МИД России Дениса Кузнецова.

Работа молодежной лаборатории продлится до 1 августа.