На Северном Кавказе сняли фильм "Города трех религий"

Он состоит из трех серий

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Трехсерийный документальный фильм "Города трех религий" создали на Северном Кавказе. Кинолента рассказывает о мирном сосуществовании в России трех основных конфессий, сообщил начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Андрей Карпов на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Медиапроект "Города трех религий" - это трехсерийный документальный фильм. Он рассказывает об истории мирного дружного сосуществования представителей наших основных конфессий - это христианство, ислам, иудаизм в трех городах России: в Дербенте, Пятигорске и Евпатории. И через этот медиапродукт авторы пытаются рассказать о том, как разнообразие, дружба и взаимопонимание между представителями различных конфессий формируют тот самый культурный код России, российского многонационального народа и российского государства, о котором мы сегодня так часто с такой любовью и уважением говорим", - сказал Карпов.

По его словам, фильм будет интересно посмотреть не только молодым жителям Северного Кавказа, но и в целом жителям страны.

"Авторы также пытаются с помощью этого медиапроекта перекинуть некий культурный мост от городов Северного Кавказа к городам Крыма. Это будет очень интересный фильм", - добавил Карпов.

Поддержку в реализации проекта оказал Институт развития интернета.