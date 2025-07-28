Его проект был представлен премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Образовательный процесс в межвузовском кампусе в Омске, проект которого был представлен премьер-министру Михаилу Мишустину, планируется запустить в 2030 году после окончания первого этапа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

Ранее ТАСС сообщил, что Мишустин отметил серьезную подготовку при работе над проектом и предложил региону подать заявку на участие в конкурсе по созданию кампусов мирового уровня. Глава правительства призвал проделать качественную работу над проектно-сметной документацией и выдержать стандарты министерства науки и образования.

"Строительство кампуса планируется в три этапа. На первом сформируем базовую инфраструктуру. Он должен будет завершиться в 2030 году, что позволит начать образовательный процесс и создать условия для работы исследователей и бизнеса. Второй этап планируем завершить в 2032 году, а финальный - в 2035 году", - написал Хоценко.

Он подчеркнул, что в Омской области развиты обрабатывающие производства - машиностроение, нефтепереработка и нефтехимия, а также сельское хозяйство. "Чтобы все эти отрасли продолжали развиваться, нужны квалифицированные кадры, вырастить и обучить которые поможет межвузовский кампус", - отметил глава региона. Он добавил, что кампус станет точкой притяжения талантливой молодежи со всей Сибири, позволит готовить специалистов для омских предприятий и внесет весомый вклад в научно-технологическое развитие страны.