Крушение пассажирского поезда произошло 27 июля около города Ридлинген

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Россияне среди пострадавших при крушении поезда на юго-западе Германии не числятся. Об этом сообщило генконсульство РФ в Бонне в своем Telegram-канале.

"В связи с крушением 27 июля пассажирского поезда близ города Ридлинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) из местной полиции поступило подтверждение, согласно которому российские граждане не числятся среди пострадавших", - отметили в дипмиссии.

Авария произошла в воскресенье около 18:10 (19:10 мск) недалеко от города Ридлинген из-за оползня. С рельсов сошли два вагона регионального поезда Deutsche Bahn. В момент аварии в поезде находились около 100 человек. Погибли три человека, пострадали около 50.

Поезд следовал из Зигмарингена в Ульм.