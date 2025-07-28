Роскомнадзор не подтвердил утечку персональных данных клиентов "Аэрофлота"

Ведомство следит за ситуацией

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Информация об утечке и компрометировании персональных данных клиентов или сотрудников компании "Аэрофлот" пока не подтверждается фактами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов в Москву и в обратном направлении в связи со сбоем информационных систем, сообщил ранее авиаперевозчик. В пресс-службе Генпрокуратуры России отметили, что причиной сбоя в информационной системе "Аэрофлота" стала хакерская атака.

"Роскомнадзор следит за ситуацией. Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании пока не подтверждаются фактами. Роскомнадзор ожидает информацию от "Аэрофлота" и примет решение о целесообразности проверки с учетом всех обстоятельств", - говорится в сообщении.